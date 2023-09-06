Воронежцы взяли семь медалей на первенстве России по спортивному ориентированию

Наша золотая тройка. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежцы выиграли на домашнем первенстве России по спортивному ориентированию, проходившем в лесу микрорайона Шилово, семь медалей. Классическая дистанция, проложенная там, была очень сложной – трудно пробегаемый лес, много оврагов.

Первый же день соревнований принес сборной Воронежской области полный комплект медалей. Илья Малыгин победил в группе юниоры до 21 года. Мария Кустова завоевала серебро в соревнованиях юниорок той же возрастной группы. Валерия Вильденберг взяла бронзу среди девушек до 17 лет.

Во второй день турнира в три этапа проходила эстафета. Местность для нее выбрали попроще, соответственно возросли скорости. В группе юниорки до 21 года победили воронежские спортсменки Юлия Иванова, Анастасия Курова и Мария Кустова. Наши юноши завоевали серебряные медали в группе до 17 лет. Их получили Максим Малыгин, Александр Вильденберг и Владислав Тимонин.

В последний день первенства забег проходил в старом карьере, заросшем лесом, а песчаный грунт значительно осложнял бег. Воронежские спортсмены завоевали две медали: в своих возрастных категориях Валерия Вильденберг победила, а Мария Кустова взяла бронзу.

- На нашей земле довольно часто проходят соревнования всероссийского ранга и всегда на высоком уровне. Это первенство не стало исключением, организаторы постарались на славу. Воронежскую область представляли много спортсменов, что показывает массовость вида спорта в регионе. А мастерство вылилось в призовые места. На лидеров сборной мы рассчитывали, почти все показали высокие результаты, рад за стабильность, - прокомментировал итог соревнований региональному Центру спортивной подготовки сборных старший тренер Воронежской области по спортивному ориентированию Александр Малыгин.