Чиновники объяснили ситуацию с вырубкой деревьев в воронежской Отрожке

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

В среду, 6 сентября, в соцсетях появились посты горожан, которые были возмущены вырубкой лесного массива на территории Отрожки в Воронеже. Сообщения появились в соцсетях.

Ситуацию оперативно прокомментировали в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

- Официально заявляем о том, что на участке производства работ отсутствует особо охраняемая природная территория, - пояснили чиновники. - Эта территория относится к землям лесного фонда. Она находится в федеральной собственности.

А контроль за правомерностью вырубки зеленых насаждений осуществляет управление лесного хозяйства области.