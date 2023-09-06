В Воронеже поймали парня, ограбившего инвалида и пьяного

Фото регионального главка МВД Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже полицейские задержали 21-летнего жителя Новоусманского района, которого заподозрили в совершении грабежей. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 6 сентября.

По версии следствия, 24 августа парень вместе с приятелем на улице Пешестрелецкой ограбили инвалида. Воспользовавшись его беспомощностью, отобрали у него деньги и мобильный телефон.

А 2 сентября они же на улице Ростовской обратили внимание на пьяного мужчину. Один из них ударом свалил прохожего. Затем парни забрали у него деньги и смартфон.

Спустя время стражи порядка установили личности подозреваемых. 21-летний злоумышленник был задержан, он находится в СИЗО. Парень признался в содеянном и рассказал, что деньги они потратили на еду и на одежду. 26-летний в данный момент в розыске.