В Воронеже отремонтируют старинный Дом купца Лагутина

Фото регионального управления по ОКН

В Воронеже готовятся к ремонту старинного «Дома Лагутина», что находится на улице Алексеевского, 24. На днях выдали разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению этого объекта культурного наследия. Об этом 6 сентября рассказали в региональном управлении по ОКН.

Заказчиком работ выступил Фонд капремонта многоквартирных домов Воронежской области. Контракт достался местной компании «ВиС». Фирма имеет специальную лицензию Минкультуры РФ. Проект необходимо сделать до ноября 2023-го.

Напомним Дом построили в 1911 году для купца Лагутина. Он сделан в стиле модерн. В начале 1920-х годов здание передали под квартиры организации «Жилтрансстрой». Сейчас это жилая двухэтажка.