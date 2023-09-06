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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 12:25

В Воронежской области вышедшего из колонии рецидивиста осудили за организацию азартных игр

Житель Воронежской области организовал в колонии игры в карты на деньги
Ярослав ИВАНОВ

Только что освободившегося из колонии жителя Воронежской области осудили за уголовные проделки в местах отсидки.

33-летний россошанец, отбывая срок в исправительной колонии №1 в Воронежской области, с марта 2022 года по апрель 2023 года организовал в камере игры в карты на деньги для улучшения своего финансового состояния. Мужчина сам сделал карты и стол и зарабатывал на сокамерниках, пока его преступную деятельность не пресекли сотрудники УФСИН.

На рецидивиста завели уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны - по материалам предоставленным сотрудниками УФСБ и УФСИН России по Воронежской области.

И освобожденного уже из мест лишения свободы снова осудили - на год условно с таким же испытательным сроком.