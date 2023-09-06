Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 12:10

В Воронеже ищут пропавшего пенсионера с потерей памяти

С 5 сентября родственники ничего о нем не знают
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

В Воронеже без вести пропал 75-летний Дмитрий Киселев. Ориентировку на пенсионера опубликовали 6 сентября волонтеры ПСО «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Пожилой мужчина ушел из дома накануне. Он не ориентируется в пространстве и у него случаются провалы в памяти. С 5 сентября родственники ничего о нем не знают.

Ее приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы русые и серо-голубые глаза. В день исчезновения пенсионер был одет в спецовку синего цвета и черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Дмитрий Киселев, просят позвонить по бесплатным телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) иди 112.