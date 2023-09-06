В Воронеже пьяный водитель пытался дать взятку сотруднику полиции

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Полицейские задержали воронежца, предложившего взятку автоинспектору. Пьяный водитель, остановленный сотрудниками ДПС, пытался откупиться 60 тыс рублей за несоставление протокола.

Инцидент произошел утром 3 сентября на улице Мордасовой. Сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль и у 43-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Не желая быть привлеченным к ответственности мужчина предложил инспектору ДПС взятку и, несмотря на то, что полицейский отказался, положил 60 тыс рублей между сидениями служебной машины ДПС, после чего его задержали силовики.

Следователи возбудили на фигуранта уголовное дело за дачу взятки.