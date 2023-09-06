Пожар вспыхнул в технопарке «Содружество» в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Сегодня днем, 6 сентября, пожар разгорелся в технопарке «Содружество» в Железнодорожном районе Воронежа по адресу: Ленинский проспект, д. 160-а. Подробности рассказали в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании на пульт спасателям поступило в 11:52. На место прибыли два отделения ПСЧ-11. Всего к ликвидации пожара привлекались 8 человек и 2 единицы техники.

Пожар удалось потушить в 12:10. В результате было повреждено огнем помещение электрощитовой на площади 3 кв. м. По оперативной информации, пострадавших нет.