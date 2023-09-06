Водителя автобуса №9кс оштрафовали на 1,5 тысячи за просмотр видео за рулем

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежцы зафиксировали нарушение правил дорожного движения водителем городского автобуса №9кс. Они сняли момент на видео и прислали в чат-бот ГИБДД. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона 6 сентября.

На записи видно, как водитель автобуса держал в руке мобильник и просматривал записи во время движения. При этом салон маршрутки был полон пассажиров.

- 29-летнего водителя оштрафовали на 1,5 тысячи рублей, - рассказали в ГИБДД.

И напомнили, что мобильная активность за рулем отвлекает и существенно снижает скорость реакции, а также способность контролировать дорожную ситуацию. Подобная беспечность может стать причиной серьезных аварий.