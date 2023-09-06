В Воронеже в столкновении иномарки с маршруткой пострадала пассажирка

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, в которой пострадала пассажирка маршрутки. ДТП произошло утром 5 сентября около 9.15 на улице Ударной.

63-летний водитель «Шкоды Рапид», следовавший по улице Героев Сибиряков со стороны Ворошилова в направлении улицы Кривошеина, по предварительным данным полиции, при повороте налево нарушил очередность проезда и врезался во встречный автобус ЛиАЗ-529267, следовавший по маршруту № 6.

В результате аварии 22-летняя пассажирка маршрутки попала в больницу с травмами.