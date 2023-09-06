Водитель «Ленд Ровера» после драки на заправке специально задавил воронежца

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В Воронеже дорожный конфликт перерос драку и покушение на убийство. Шокирующий случай произошел днем 4 сентября в Коминтерновском районе.

Около 15.40 полицейских вызвали на заправку. Там 33-летний водитель «Ленд Ровера» повздорил с 54-летним мужчиной. Оппоненты даже подрались, но и это не остудило пыл водителя джипа. Он сел за руль и совершил наезд на своего противника. В итоге пострадавшего госпитализировали: он находится в реанимации в тяжелом состоянии. А водителя джипа задержали правоохранители, на него завели уголовное дело о покушении на убийство.

- В ближайшее время следствие обратится с ходатайством в суд о заключения подозреваемого под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.