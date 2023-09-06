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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 9:00

Жительница Воронежа из мести сожгла иномарку знакомой

В Воронеже женщина поругалась со знакомой и в отместку подожгла ее машину
Ярослав ИВАНОВ

В Левобережный райсуд поступило уголовное дело жительницы Воронежа по поджогу иномарки.

Инцидент произошел в начале ноября 2022 года. Жительница Воронежа повздорила со знакомой. И решила сжечь ее автомобиль. Для этого она приобрела пластиковую бутылку с горючим веществом, подошла к Nissan Note, вылила содержимое на переднее левое колесо автомобиля и на землю около него, подожгла и скрылась.

Во время пожара никто из людей не пострадал, но машина была повреждена. Владелица автомобиля оценила ущерб в 600 тыс. рублей.

За умышленное уничтожение или повреждение имущества обвиняемой грозит до пяти лет заключения.