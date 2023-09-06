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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 8:48

В поселке под Воронежем у стен многоэтажки обнаружили тело девушки

Труп девушки нашли под окнами многоэтажки в Отрадном Воронежской области
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи устанавливают обстоятельства гибели 19-летней девушки в Отрадном Новоусманского района. Тело несчастной около дома на улице Рубиновой нашли местные жители утром 6 сентября.

- При осмотре обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.