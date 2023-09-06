В поселке под Воронежем у стен многоэтажки обнаружили тело девушки

Воронежские следователи устанавливают обстоятельства гибели 19-летней девушки в Отрадном Новоусманского района. Тело несчастной около дома на улице Рубиновой нашли местные жители утром 6 сентября.

- При осмотре обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.