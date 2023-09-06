Под Воронежем пьяный водитель «Джили Эмгранд» врезался на встречке в ВАЗ-21150

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В Бутурлиновском районе сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием нетрезвого водителя. Авария произошла вечером 5 сентября.

Около 19.10 на 43-м километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловска-Бутурлиновка», по предварительным данным полиции, 35-летний водитель «Джили Эмгранд» нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21150, которым управляла 19-летняя девушка.

После столкновения «Джили Эмгранд» улетела в кювет. В результате ДТП оба водителя госпитализированы.

- У водителя иномарки установили алкогольное опьянение (1,220 мг/л), - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.