В престижном районе под Воронежем озеро выставили на торги за 16,8 тысяч рублей

Жители Рамонского района Воронежской области бьют тревогу. И она вполне обоснована – на информресурсе торги.рф разместили информацию об аукционе на право аренды озера Улуково, расположенного севернее села Нелжа. Согласно условиям этих торгов, водоем площадью 21 гектар планируют отдать в пользование за 18,6 тысяч рублей. Заявки на аукцион начинают принимать 17 августа в 9.00, а завершают уже 18 августа в 18.00.

Местные жители справедливо выражают недоумение по поводу несоразмерности суммы и получаемых за нее прав на использование озера. И высказывают опасение, что после торгов дорогу к водоему запросто могут перекрыть. Они также выразили намерение обратиться по этому поводу в правительство Воронежской области, прокуратуру и администрацию Президента.

Организатором торгов обозначено Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства. Однако специалист этой властной структуры в разговоре с корреспондентом «КП-Воронеж» заявил, что не в курсе ситуации и сообщил, что нужно обратиться в региональный департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. Мы направили обращение в это ведомство, ждем ответа.