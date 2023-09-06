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НовостиОбщество6 сентября 2023 6:24

Утвердили проект нового 33-метрового воронежского перехода в Березовой роще

Он позволит безопасно переходить оживленный участок трассы
Ярослав ИВАНОВ
Фото gge.ru

Фото gge.ru

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги и подземного перехода в Воронеже, об этом сообщили в ведомстве 5 сентября.

Обновление улицы Ломоносова включит капремонт шестиполосной дороги и строительство подземного перехода. Длина обновленного участка составит около 450 метров. Трасса начинается в месте разделения улиц Ломоносова и Березовая Роща. Это район с высокой концентрацией транспортных потоков и новый подземный переход позволит безопасно переходить данный участок дороги.

Переход построят на остановке «Березовая роща». Он спроектирован в виде тоннеля длиной 33 метра с односторонними спусками с южной и северной сторон объекта. Для удобного передвижения маломобильных групп населения установят лифты. Сооружение займет площадь более трех гектаров. По проекту переустроят инженерные коммуникации и переделают две остановки общественного транспорта.