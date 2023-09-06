Камерный театр покажет воронежцам картины известного питерского артиста

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

6 сентября в арт-галерее Камерного театра откроется выставка «Моя жизнь в картинках». Это работы известного питерского артиста, легенды петербургской сцены Сергея Дрейдена (известного зрителям по фильмам «Петровы в гриппе», «Русский ковчег», «Окно в Париж», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались»). Рисование было особой частью жизни Сергея Дрейдена. Часто свои рисунки артист делал на репетициях, съемках - искал внешний образ своего героя, сочинял костюм, грим, использовав при этом любые подручные материалы. Его первая персональная выставка прошла в 1995 году в Петербурге.

- Сознаю, что я только рисующий артист, а никакой не играющий художник, - написал Сергей Дрейден в предуведомлении к выставке. - Клянусь, ни с кем из художников не соревнуюсь. Слава Богу, выбор большой - есть кого любить. Я бы хотел, чтобы все рисовали весело и с душой, даже самые грустные картинки.

В арт-галерее Камерного представят 22 работы автора разных периодов жизни, в том числе «Рождественская ель в 1949 году», которая задала атмосферу спектакля БДТ «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», самого известного в трилогии Андрея Могучего. Роль Ивана Ильича Туба в этом спектакле стала для Сергея Дрейдена последней. Выставку представит жена артиста.

Сергей Дрейден создал множество неповторимых театральных и киноработ, играл в БДТ имени Товстоногова, театре «Приют комедианта», Театре на Литейном, Театре Комедии, ТЮЗе имени Брянцева (Санкт-Петербург), в МХТ имени Чехова, Театре имени Ермоловой, Театре Et Cetera (Москва). Неоднократно становился лауреатом театральной премии «Золотая маска» (2000 и 2001), «Золотой софит» (1998, 2011, 2012, 2021 годы), «Ника» (2010 и 2021).

Выставка продлится до 29 октября, вход свободный. 12+