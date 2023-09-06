Глава Следкома взял под контроль проверку по факту нападения собак на девочку в Воронеже

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался причинами инцидента с нападением собак на девочку в Воронеже. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, на днях бездомные псы, которые держат в страхе жителей микрорайона Шилово, набросились на ребенка на улице Коренцова, об этом написали горожане в соцсетях.

В данный момент проверку проводят следователи регионального управления. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах и причинах произошедшего.