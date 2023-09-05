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НовостиЗвезды5 сентября 2023 16:16

В Воронежской области демонтировали памятный знак встрече Мазепы с Петром I

Он располагался в Острогожске
Алексей СЕРГУНИН
Фото из пабликв «Защита культурного наследия Воронежа» в VK.

Фото из пабликв «Защита культурного наследия Воронежа» в VK.

Памятный знак, установленный на месте встречи Мазепы с Петром I, демонтировали, а ставшее пустым место залили бетоном. Об этом сообщает паблик «Защита культурного наследия Воронежа» в VK.

Располагался знак в Острогожске. На нем было написано: «В период 26 - 28 августа 1696 года на Майдане Петр I, возвращаясь из второго Азовского похода, встретился с гетманом Украины Иваном Мазепой, обменялся с ним дорогими дарами, благодарил казаков за храбрость и верную службу». По предварительной информации, на этом месте поставят памятный знак в виде корабля в честь посещения Петром I Острогожска.