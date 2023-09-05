Воронежские яхтсмены стали призерами первенства России по парусному спорту

Фото пресс-службы департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В акватории Матырского водохранилища Липецкой области состоялось первенство России по парусному спорту. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Воронежа, Калининграда, Липецка, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Сочи, Хабаровска и других городов.

В активе воспитанников воронежской спортивной школы водных видов спорта два призовых места. Егор Вышнегор и Любомир Орешечкин стали серебряными призерами в классе «Кадет» (юноши до 18 лет), а Дмитрий Резван финишировал третьим в классе «Европа» (юноши до 18 лет и юниоры до 20 лет).