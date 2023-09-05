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НовостиПолитика5 сентября 2023 15:43

Роман Ефименко стал главой администрации Нововоронежа

Его кандидатуру поддержали местные парламентарии
Алексей СЕРГУНИН
Роман Ефименко. Фото со страницы администрации Нововоронежа в VK.

Роман Ефименко. Фото со страницы администрации Нововоронежа в VK.

Роман Ефименко назначен на должность главы администрации Нововоронежа с 6 сентября на срок полномочий городской Думы. Такое решение было принято парламентариями сегодня, 5 сентября.

На вакантный пост претендовал и Юрий Жегульский. В ходе тайного голосования значительное большинство депутатов поддержали кандидатуру Романа Ефименко, который и назначен главой администрации Нововоронежа решением Нововоронежской городской Думы № 36 от 05.09.2023 года. Напомним, что ранее новоиспеченный глава администрации Нововоронежа возглавлял Репьевский район.