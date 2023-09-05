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НовостиОбщество5 сентября 2023 14:05

В Воронежской области в сентябре без света останутся более 200 тысяч домов

Электричество будут отключать на несколько часов во временной промежуток с 8.00 до 17.00
Олег КУЗНЕЦОВ
Свет в сентябре будут отключать во всех районах, но ненадолго.

Свет в сентябре будут отключать во всех районах, но ненадолго.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В сентябре во всех районах Воронежской области будут происходить плановые отключения электричества. Специалистам «ТНС Энерго» такие меры необходимы для замены опор линий электропередач, проводов, а также для проведения техобслуживания трансформаторных будок. Всего свет будут отключать в более чем 200 тысячах домов.

Электричество «вырубят» во временной промежуток с 8.00 до 17.00. Причем, как правило, не на все девять часов, а столько, сколько будет нужно для тех или иных работ.

Полный график отключения света в жилых домах в сентябре можно увидеть здесь.