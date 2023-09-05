В Воронежской области в сентябре без света останутся более 200 тысяч домов

Свет в сентябре будут отключать во всех районах, но ненадолго. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В сентябре во всех районах Воронежской области будут происходить плановые отключения электричества. Специалистам «ТНС Энерго» такие меры необходимы для замены опор линий электропередач, проводов, а также для проведения техобслуживания трансформаторных будок. Всего свет будут отключать в более чем 200 тысячах домов.

Электричество «вырубят» во временной промежуток с 8.00 до 17.00. Причем, как правило, не на все девять часов, а столько, сколько будет нужно для тех или иных работ.

Полный график отключения света в жилых домах в сентябре можно увидеть здесь.