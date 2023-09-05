В пятницу в Воронеже откроются 463 избирательных участка

Фото из архива "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Воронежа Вадим Кстенин призвал горожан прийти на выборы губернатора, которые стартуют уже в пятницу и продлятся в выходные.

- Для меня вопроса – голосовать на предстоящих выборах главы региона или нет – не существует. Как гражданин и человек, чувствующий личную ответственность за будущее своей страны, любимой области и ее административного центра, участвую в выборах любого уровня всегда, - поделился глава города в телеграм-канале.

Вадим Кстенин отметил позитивные изменения, которые происходят в Воронеже в последнее время при поддержке региональной и федеральной властей. И это, по мнению мэра, весомый повод, чтобы поддержать происходящие преобразования и развитие города. И самый верный способ это сделать отдать свой голос, придя на избирательный участок.

Кстати, сделать выбор можно, не выходя из дома – в дистанционном формате на портале Госуслуг.

- Это быстро и удобно, - отметил Вадим Кстенин. – А для тех горожан, которые будут голосовать привычным способом, 8 сентября откроются 463 избирательных участка. Все параметры обеспечения безопасности проработаны нами заранее.