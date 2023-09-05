В Воронеже аферист похитил у пенсионерки почти два миллиона рублей

Поверив лжесотруднику, пожилая женщина отдала ему 1,86 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вчера, 4 сентября, в ОП № 6 УМВД России по Воронежской области поступило заявление от 86-летней местной жительницы, о том, что у нее похитили крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Потерпевшая пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный мужчина. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он стал психологически давить на нее и уверять, что ей грозит привлечение к уголовной ответственности за оказание материальной помощи СВУ.

Также он рекомендовал оставаться дома и ожидать прибытия сотрудников правоохранительных органов. После этого ей на телефон позвонил лже-сотрудник Центробанка и пояснил испугавшейся женщине о том, что необходимо произвести проверку имеющихся у нее накоплений и уточнил, какая сумма есть в ее распоряжении.

Спустя непродолжительное время к ней в квартиру постучался мужчина, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он попросил хозяйку выдать ему принадлежащие ей деньги. Поверив лжесотруднику, пожилая женщина отдала ему 1,86 миллиона рублей. Позже она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.