Фейком назвали информацию о мобилизации с 11 сентября в Воронежской области

Фото из телеграм-канала «Война с фейками».

Приказ Министерства обороны РФ о начале мобилизации с 11 сентября в Воронежской области назван фейком. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Война с фейками».

По данным канала, документ изготовили украинские ЦИПсО для дестабилизации ситуации в России. На скриншотах видно, что в пабликах разных городов публиковался идентичный текст. Сейчас все подобные комментарии заблокированы. Кроме того, в документе не соблюдена нумерация. Фейковый приказ, который якобы подписали в сентябре, имеет порядковый номер 463. При этом на сайте Минобороны еще 29 августа был опубликован приказ №558.

В фейковом документе подпись министра Сергея Шойгу сделана черной ручкой, а дата подписания документа и номер экземпляра - синей. Такое возможно, только если вместо оригинальной подписи министра использовали шаблон из другого документа. К слову, в свежих приказах подпись Шойгу выглядит по-другому. Наконец, есть целый ряд ошибок в оформлении, например, неверно сделан гриф «для служебного пользования», и оставлены «висящие строки» перед словом «приказываю».