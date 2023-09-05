В Воронеже досрочно внедрят интеллектуальную транспортную систему

ИТС направлена на улучшение транспортной обстановки в городе Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Для профилактики нарушений правил дорожного движения в Воронеже установлены 254 единицы фото- и видеофиксации нарушений. Из них 182 – стационарные комплексы и 20 – направлены на движение маршруток по «выделенным» полосам.

В правительстве области рассчитывают на эффект от внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Она направлена на улучшение транспортной обстановки областного центра и повышение дисциплинированности участников дорожного движения. Проект обещают реализовать досрочно, в октябре этого года.

Центральный пункт управления ИТС будет располагаться в Воронеже на улице Кардашова, 2, уточнили в правительстве.