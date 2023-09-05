В Воронеже задержали 41-летнего мужчину, устроившего драку с ножевым ранением

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник пырнул оппонента ножом в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

23 февраля этого года в 1:00 сотрудники кафе, расположенного на улице Остужева в Воронеже, обратились в полицию с сообщением о произошедшей драке среди посетителей заведения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. 29-летний потерпевший потреблял алкоголь за соседним столиком с 41-летнем земляком. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник пырнул оппонента ножом в грудь.

Врачи зафиксировали проникающее ножевое ранение правой боковой поверхности грудной клетки заднеподмышечной линии на уровне десятого межреберья с проникающим ранением в правую плевральную полость. Потерпевший длительное время проходил лечение, после которого было установлено, что его здоровью причинили тяжкий вред. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Северном микрорайоне.

В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.