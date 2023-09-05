В Воронеже отменили вечер балетов на Платоновском фестивале

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Осенняя часть XII Платоновского фестиваля лишилась вечера балетов «Блум. Чай или кофе. Автоданс», который планировался в театре оперы и балета 15 и 16 сентября. Об изменениях в программе сообщила дирекция форума искусств.

- К сожалению, танцевальный спектакль в рамках осенней программы Платоновского фестиваля не состоится по техническим причинам, - отметили организаторы и предложили сдать билеты.

Билеты, купленные в кассах театра оперы и балета и Воронежского концертного зала, можно сдать по месту приобретения. Деньги за электронные билеты автоматически поступят на банковские карты, с которых производилась оплата, в течение 10 дней.