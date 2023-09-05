В Воронеже за парковку рядом с пешеходным переходом эвакуировали две «иномарки»

Фото пресс-службы региональной полиции.

За парковку ближе пяти метров от пешеходного перехода у дома №124 по Московскому проспекту административному наказанию подверглись двое воронежских автолюбителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Требования п.12.4 ПДД РФ нарушили водители «Рено Логан» и «GMC Террейн». В соответствии с ч.3 ст.12.19 КоАП РФ нарушителям грозит штраф в размере 1 000 рублей. Также им придется оплатить затраты за эвакуацию и хранение машин.

Напомним, что все жители Воронежской области могут сообщить о нарушении ПДД, отправив сообщение с фото или видео в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.