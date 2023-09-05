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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 8:40

Следователи организовали проверку после нападения собак на девочку в Воронеже

Воронежский СУСК проверит информацию о нападении бродячих собак на ребенка
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Следователи воронежского СУСКа заинтересовались информацией, которую горожане сообщили в соцсетях. По данным горожан, стая бродячих собак держит в страхе жителей микрорайона Шилово. А на днях псы напали на девочку на улице Коренцова, сообщили очевидцы.

Эта новость стала поводом для доследственной проверки, которую организовали в управлении.

- В рамках процессуальной проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных, в присутствии законного представителя опрошена пострадавшая, при необходимости проведены экспертные исследования, истребована и изучена соответствующая документация, выполнены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе воронежского СУСКа.

По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.