Следователи организовали проверку после нападения собак на девочку в Воронеже

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Следователи воронежского СУСКа заинтересовались информацией, которую горожане сообщили в соцсетях. По данным горожан, стая бродячих собак держит в страхе жителей микрорайона Шилово. А на днях псы напали на девочку на улице Коренцова, сообщили очевидцы.

Эта новость стала поводом для доследственной проверки, которую организовали в управлении.

- В рамках процессуальной проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных, в присутствии законного представителя опрошена пострадавшая, при необходимости проведены экспертные исследования, истребована и изучена соответствующая документация, выполнены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе воронежского СУСКа.

По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.