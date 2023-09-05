В Воронеже возбудили уголовное дело на пилота за нарушение запрета полетов

Из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело на пилота частной компании, который нарушил запрет на полет в небе над Воронежской областью. По данным ведомства командир судна провел для пассажиров ознакомительный полёт для пассажиров над нашим регионом, не имея на то разрешения. В прокуратуре также отметили, что пилот не убедился в безопасности нахождения самолёта в воздухе в период действия ограничения полётов.

- На основании материалов совместной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.

Предварительное расследование находится на контроле ведомства. За нарушение закона командиру судна грозит максимальное наказание в виде двух лет колонии.