РАМТ привез в Воронеж собственную стену

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Зрелищным спектаклем РАМТа «Душа моя Павел» началась театральная программа осенней части XII Платоновского фестиваля. Атмосферная история по роману Алексея Варламова о поездке студентов на картошку с культовыми хитами 80-х от One Way Ticket до «Птицы счастья завтрашнего дня» под музыкальный бэнд, с настоящим мотоциклом, философскими беседами и ностальгией. История про взросление инфантильного мальчика, приехавшего из глубинки покорять Москву и не растерявшего своей чистоты и доброты, не потерявшего себя.

- Нам кажется, что наш спектакль делает роман еще более глубоким. Мы ставили для молодежи, а получается, что для всех. В спектакле разные поколения находят свое - как в любой хорошей истории, - уверен режиссер спектакля, худрук РАМТа Алексей Бородин. - Делали спектакль с драйвом, дружно и ненапряжно.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Чтобы зрители ощутили эту легкость, РАМТ привез на гастроли огромную труппу (в спектакле задействованы около сотни человек) и большое количество аппаратуры. Причем, это первый выезд этого спектакля за пределы собственной сцены. Как отметили представители РАМТа, у них очень сложный технический райдер.

- Зрителям кажется, что у нас пустая сцена, что на ней особо нет декораций, но на самом деле эта пустота кажущаяся. Это спектакль-обманка. Он непростой по звуку: музыка должна быть сбалансирована с речью, а это непросто. Мы привезли часть оборудования - весь свой звук. И еще арендовали часть тут, а также еще свет. В остальном сцены похожи, но в нашем театре на сцене старая стена, так нам пришлось сделать ее копию и привезти к вам, - рассказала директор РАМТа Софья Апфельбаум.