Убийца арендатора воронежского пруда отправится на 9 лет в колонию

Фото из архива Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Воронежской области завершился процесс над 52-летним жителем Семилукского района, которого обвиняли в убийстве 47-летнего арендатора частного пруда.

Следствие и суд восстановили картину преступления. Согласно ей, ночью 21 августа 2022 года 47-летний управляющий пруда заметил на берегу рыбака, который браконьерил, вылавливая рыбу сетью. Администратор указал на нарушение и между мужчинами возник конфликт, в ходе которого рыбак выстрелил в оппонента из огнестрельного оружия. Будучи уверенным в наступлении смерти потерпевшего, нарушитель скрылся с места происшествия.

Тем временем находившиеся неподалеку охранники попытались самостоятельно доставить пострадавшего в больницу, но мужчина от полученных травм скончался в машине по пути в больницу. Причиной смерти стало ранение сердца и левого легкого.

Поиски подозреваемого заняли несколько недель. Следователи и криминалисты СК вместе с полиции вышли в итоге на жителя Семилукского района, периодически торговавшего рыбой на местном рынке. Он, как выяснилось в последующем, и был причастен к совершению данного преступления.

Задержанный дал признательные показания. По решению суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.