Неизвестный пешеход погиб под колесами иномарки в Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В понедельник, 4 сентября, на дороге М-4 «Дон» в 23.40 произошла смертельная авария. Проезжая по территории Каширского района Воронежской области, 30-летний москвич на автомобиле «Киа К5» допустил наезд на пешехода. Человек двигался не по «зебре», уточнили в пресс-службе ГУ МВД по области.

От полученных тяжелых травм пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По факту аварии в полиции организовали проверку, которая установит личность погибшего пешехода, обстоятельства и причины произошедшего.

По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах региона произошло 124 ДТП. Из них 98 – в Воронеже. В восьми авариях травмы различной степени тяжести получили 12 человек, 1 человек погиб.