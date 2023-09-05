Воронежскую школу № 77 поставили на кадастровый учет после реконструкции

Фото управления Росреестра по Воронежской области Фото: Предоставлено

31 августа в Воронеже поставили на кадастровый учёт пристройку на 370 учебных мест к МБОУ СОШ № 77 в Масловке (переулок Звездный, 2).

Новая пристройка площадью в 5353,4 «квадратов» высотой 5 этажей с подвалом. На первом этаже – фойе, медкабинет, столовая на 200 посадочных мест, спортзал с раздевалкой, мастерская для мальчиков и спортзал с отдельными раздевалками и душевыми. На втором – учительская, учебные кабинеты средних и старших классов, актовый зал на 195 мест со сценой и кабинетом музыки, рекреация и санузлы. Третий и четвёртый этажи занимают учебные кабинеты старших классов с лаборантскими. Новое здание оборудовано лифтом, чтобы было удобно детям-инвалидам, а также на каждом этаже предусмотрены уборные для маломобильных ребят.

Пристройка соединяется с существующей школой отапливаемой переходной галереей. Прилегающую территорию тоже благоустроили: сделали подъездные пути, ограждение, дорожки и тротуары, наружное освещение.

– Старое здание – это двухэтажное здание 1963 года постройки, было построено еще до того, как Масловка стала частью города. Сейчас за ней закреплена территория протяженностью 10 км – микрорайон Масловка, село Таврово, поселок Буденный, совхоз «Зареченский», одиннадцать СНТ близ Масловки. Поэтому и детей в ней более 800 человек, в то время, как рассчитана она на 400. Дети приходилось учиться в две смены, школа была перегружена более чем в 2 раза. Конечно, школе требовалось расширение. Строители со своей задачей справились – 1 сентября школа распахнула двери для учеников. Мы со своей стороны тоже не могли подвести ребят и учителей, и когда в Управление поступили документы на регистрацию в 17.09, уже в 17.19 здание стояло уже на кадастровом учёте. Здесь, конечно, не только наша заслуга, но и тех, кто готовил документацию. Всё было сделано на высочайшем уровне – правильно и точно, – прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.