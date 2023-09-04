Воронежские санитарные врачи проводят «горячую линию» по школьному питанию

Родители могут узнать свои права по контролю питания в школьных столовых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 4 по 15 сентября в Воронежской области будет работать «горячая лини» по вопросам организации школьного питания. Специалисты дадут консультацию о том, какие продукты можно продавать в детских столовых, а какие нет, о рекомендациях по наполнению меню. А также о том, как родители могут контролировать питание своих детей.

Позвонить на «горячую линию» можно будет по бесплатному телефону 8-800-201-05-97 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-45). Звонки также принимают в районных отделениях Роспотребнадзора, список их телефонов можно увидеть здесь.