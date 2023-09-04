В Воронеже поймали подозреваемого в серии краж из дачных домиков

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Полицейские в Южном микрорайоне Воронежа задержали 36-летнего жителя Борисоглебского района, который «обносил» дачи. Стражи порядка установили его причастность к семи преступлениям в Каширском и Рамонском районах. Об этом сообщили ГУ МВД по региону 4 сентября.

Воровал мужчина все - электроинструмент, посуду, бытовую технику. Также его заподозрили в краже автомобиля в августе в Борисоглебске. По предварительным данным, 21-летний владелец авто оставил ключи от замка зажигания в пепельнице автомобиля ВАЗ-2114 возле дома по улице Пригородной, чем и воспользовался злоумышленник.

Имущество подозреваемый сдавал в ломбард на территории Южного микрорайона. Там его и задержали полицейские. Он признался в содеянном.

По фактам хищений возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ранее в отношении него завели дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Выяснилось, что мужчина уже был судим за имущественные преступления. Сейчас он находится в СИЗО.