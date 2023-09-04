В Воронеже у лицея заметили онанирующего на виду у школьников извращенца

У воронежского лицея в микрорайоне Шилово на улице Молодогвардейцев, 8 прохожий заметил онанирующего извращенца. Он стоял в кустах у мусорного бака и мастурбировал, хотя мимо проходили в школу дети и родители. Шокированный подобным видом мужчина кинул в извращенца камень. Тот убежал. Местная жительница в комментарии к посту об этом, размещенном в одной из соцсетей, сообщила, что видела в этом месте аж трех онанистов.

В посте об этом мерзком происшествии призывают свидетелей подобных извращений, попытаться сфотографировать онаниста, чтобы доказать его вину при подаче заявления в правоохранительные органы.

Кстати, теоретически подобное асоциальное поведение может подпасть под статью, карающую за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Извращенцу может грозить в зависимости от квалификации его действий от 3 до 12 лет лишения свободы.