Воронежец лишился 50 тысяч рублей при попытке скрасить досуг

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратился 42-летний воронежец, которого аферисты обманули на 52 тысячи рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 4 августа.

Мужчина пояснил стражам порядка, что решил воспользоваться интим-услугами. Нашел соответствующее объявление в интернете и позвонил по указанному номеру телефона. Ему ответил якобы мужчина-диспетчер. Он попросил перечислить денежные средства за регистрацию, страховку и саму услугу по организации досуга.

В итоге потерпевший перевел аферистам 52 000 рублей. А те тут же заблокировали телефоны и перестали выходить на связь. Мужчина, поняв, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело