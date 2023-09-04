В воронежском селе ночью полыхала иномарка

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Daewoo Nexia загорелась сегодня ночью, 4 августа в селе Борщевские Пески Эртильского района. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

О пожаре на улице Полевая на пульт спасателей сообщили в 01:17. На место прибыли 5 человек и 2 единицы техники. Огонь удалось потушить в 01:29. Однако от иномарки остался один остов. По счастью, никто из людей не пострадал.

В МЧС напомнили: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».