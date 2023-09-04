Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 7:01

В воронежском селе ночью полыхала иномарка

Daewoo Nexia выгорела полностью во время пожара в селе Воронежской области
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

Daewoo Nexia загорелась сегодня ночью, 4 августа в селе Борщевские Пески Эртильского района. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

О пожаре на улице Полевая на пульт спасателей сообщили в 01:17. На место прибыли 5 человек и 2 единицы техники. Огонь удалось потушить в 01:29. Однако от иномарки остался один остов. По счастью, никто из людей не пострадал.

В МЧС напомнили: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».