Жара до +30 градусов ожидается в Воронежской в начале рабочей недели

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В начале рабочей недели в Воронежской области будет жарко. Местами в регионе температура воздуха продолжит держаться на уровне +30 градусов. А вот в самой столице Черноземья будет облачно. Об этом свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра

Так, 4 сентября, в Воронеже днем будет преимущественно без осадков, облачность переменная. Воздух прогреется до +25… +27 градусов. Ветер восточный 7-12 м/с.

По области синоптики прогнозируют температуру +25… +30 градусов. И восточный ветер - 7-12 м/с.

Также на юге Воронежской области продолжится чрезвычайная пожарная опасность в виде 5 класса горимости. На прогностической карте ЦФО оранжевый уровень опасности из-за этого установлен до 6 часов утра 5 сентября.