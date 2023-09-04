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НовостиОбщество4 сентября 2023 5:16

Жара до +30 градусов ожидается в Воронежской в начале рабочей недели

В южных районах региона установлен оранжевый класс пожароопасности
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В начале рабочей недели в Воронежской области будет жарко. Местами в регионе температура воздуха продолжит держаться на уровне +30 градусов. А вот в самой столице Черноземья будет облачно. Об этом свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра

Так, 4 сентября, в Воронеже днем будет преимущественно без осадков, облачность переменная. Воздух прогреется до +25… +27 градусов. Ветер восточный 7-12 м/с.

По области синоптики прогнозируют температуру +25… +30 градусов. И восточный ветер - 7-12 м/с.

Также на юге Воронежской области продолжится чрезвычайная пожарная опасность в виде 5 класса горимости. На прогностической карте ЦФО оранжевый уровень опасности из-за этого установлен до 6 часов утра 5 сентября.