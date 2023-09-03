Художники покажут Воронеж в графике

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 сентября в выставочном зале Дома Архитектора откроется новая выставка – проект «Четыре Воронежа» представит графику.

- Исторический взгляд или современная поэтика? Воронеж в дымке сюрреализма или ретро-портреты горожан? Авторы - коренные воронежцы и профессиональные художники - поделятся своим видением родного города с его жителями и гостями, - анонсируют выставку организаторы.

Горожане увидят работы Дениса Булавинцева, Оксаны Алексеевской, Саши Ингенс, Владимира Куранды – линогравюру, графику в туши и гелевой ручке.

Вернисаж откроется в 19.00. Выставка продлится до 17 сентября. Вход свободный. 12+