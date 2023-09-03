В Воронежском театре кукол поставили спектакль, пробирающий до глубины души

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Необыкновенный спектакль пополнил репертуар Воронежского театра кукол. Новый сезон труппа начала с премьеры, поставленной приглашенным режиссером из Санкт-Петербурга Русланом Кудашовым. В афише появилась история Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» (16+).

В конце 90-х автобиографичная книга сына Елены Санаевой (Лисы Алисы из «Буратино») произвела эффект разорвавшейся бомбы. Он описал свою жизнь в раннем возрасте в семье известного и любимого всей страной деда Всеволода Санаева («Печки-лавочки», «Белые росы»). Родители Елены Санаевой не приняли ее второго мужа Ролана Быкова, и не доверили ребенка дочери. Бабушка обзывала Быкова карликом-кровопийцей, дочь - беспутной шлюхой, а внука - «тяжкой крестягой». Мальчик настолько скучал по маме, что готов был как можно быстрее умереть, чтобы быть похороненным у нее за плинтусом, для того, чтобы каждый день ее оттуда видеть - хотя бы так.

Руслан Кудашов (главный режиссер Большого театра кукол Санкт-Петербурга, лауреат премий «Золотая маска», «Золотой Софит», «Арлекин») в очередной раз показал, что он - большой мастер. Настолько феерично точно и при этом не отталкивающе он решил такую сложную эмоционально историю.

Потеря первого ребенка во время эвакуации в Великую Отечественную, депрессия, психиатрическая больница, одиночество при муже, который востребован в кино, настолько разрушает изнутри бабушку, что любовь нездоровой психически женщины к внуку приобретает чудовищную форму. Податливая кукла-внук описывает кульбиты в руках Карабаса-Барабаса-бабушки. Ей можно все: костерить-материть малолетнего «крестягу» и его «беспутную» мамашу, сделать из него мишень для метания дротиков, задушить чрезмерной заботой, запугать… В редкие минуты просветления, глядя на куклу-себя, бабушка понимает, как она уродлива, но это ненадолго.

И это так жутко, что хочется плакать (собственно многие зрители в зале то и дело вытирали слезы). Но режиссер создает действо в намеренно шутейско-цирковой манере, чтобы снизить градус воздействия на мозг, и в голове не «перегорели» клеммы от напряжения и тяжести душераздирающего зрелища. Актеры дурачатся и танцуют, делая вкус драмы острее на контрасте, но снижая ее жесткую натуралистичность для зрителей - вроде это все не всерьез…

В спектакле замечательные куклы (сценограф Марина Завьялова), отличный современный саундтрек и потрясающая игра артистов, пробирающая до морозных мурашек. Бабушку играет Елена Киселева, внука - Григорий Вахрушев, маму - Елена Симанович.