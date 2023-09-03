Поймали лже-риелторшу, обманувшую жительницу Воронежской области на 1,7 млн рублей при покупке квартиры

Правоохранители задержали лже-риелторшу, которая два года назад выманила у жительницы Воронежской области крупную сумму.

Инцидент произошел в августе 2021 года. 25-летняя девушка из Аннинского района хотела купить квартиру в Воронеже и обратилась за помощью к частному риэлтору. Обсудив детали предстоящей сделки, а также требования покупательницы к объекту недвижимости, риелтор приступила к поиску вариантов. Через некоторое время она предложила клиентке посмотреть двухкомнатную квартиру в многоэтажке на улице Лизюкова. Покупательнице предложенный вариант понравился, и она передала риелтору 1,7 миллиона рублей для оформления сделки купли-продажи и расчета с продавцом квартиры. Но через некоторое время риэлтор перестала отвечать на телефонные звонки клиентки, и та с удивлением узнала, что квартира, которую она смотрела, на самом деле владелец никогда не выставлял на продажу.

Личность подозреваемой установили. Полицейские узнали от владельца недвижимости, что в квартире проживает его родственник, который на некоторое время передавал ключи знакомой. Тот объяснил, что женщина попросила в его отсутствие использовать жилье для офиса, сославшись на то, что ей негде работать на компьютере. Через несколько дней она вернула ключи ничего не подозревающему мужчине.

Накануне 51-летнюю подозреваемую, ранее судимую за мошенничество и длительное время скрывающуюся от правоохранителей, задержали в Липецкой области. Она призналась. За мошенничество ей грозит до 10 лет заключения. В данный момент ее заключили под стражу за ранее совершенное аналогичное преступление.