В Воронеже 8-летний ребенок пострадал в ДТП с «Шевроле-Лачетти» и мотоциклом

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Сотрудники ГИБДД продолжают проверку аварии, в которой пострадал несовершеннолетний ребенок. ДТП произошло вечером 2 сентября в Советском районе Воронежа.

Около 19.50 на проспекте Патриотов 19-летний водитель «Шевроле-Лачетти», следовавший по ул. Захарченко со стороны ул. 17-го Танкового корпуса, по предварительным данным, при обгоне по встречной полосе на нерегулируемом перекрестке нарушил требование дорожной разметки и сбил мотоцикл «Kавасаки ZX-600R», поворачивающий налево.

В результате ДТП пострадали 34-летний водитель и 8-летний пассажир мотоцикла, их госпитализировали.

В Воронежской области за 2 сентября сотрудники ГИБДД зарегистрировали 94 ДТП, в них пострадали четыре человека.