В список иноагентов внесли воронежского комика Руслана Белого*

Фото из архива КП Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

1 сентября 2023 года Министерство юстиции РФ опубликовало список иноагентов, в котором появились 9 новых фамилий и одна организация. В этом перечне оказался и воронежский комик Руслан Белый*. Информация размещена на сайте ведомства.

Там объяснили причину такого решения. Руслан Белый* принимал участие в создании «сообщений и материалов иностранных агентов» для неопределенного круга лиц. Кроме того, выступал против СВО на Украине. А также «осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации».

В сообщении Миньюста также говорится, что сейчас комик про проживает за пределами нашей страны.

Напомним, ранее сообщалось, что теперь уже бывший лидер StandUp в России покинул пределы страны после начала спецоперации и неоднократно в соцсетях и интервью нелестно отзывался о происходящих в мире событиях.

*Признан Российской Федерацией иноагентом