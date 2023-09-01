В Воронежской области в 2023 году животные укусили в очагах бешенства 29 человек

За семь месяцев 2023 года от бешенства погибли шесть собак. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Санитарные врачи поделились статистикой заболеваний бешенством животных за период с января по июль 2023 года. За семь месяцев от этой болезни умерли 16 животных в восьми районах Воронежской области. От бешенства погибли шесть собак, пять кошек, четыре лисы и одна корова. За тот же период 2022-го было всего восемь смертельных случаев. Произошли они в пяти районах.

В зонах бешенства пострадали от укусов животных 29 человек. Это в 1,5 раза выше, чем за тот же период 2022 года. Тогда братья наши меньшие напали на 19 людей.

Всего за помощью в медучреждения после нападений животных за семь месяцев 2023 года обратились 3900 человек. Это почти на 20 процентов больше, чем за тот же период 2022-го. Тогда жертвами нападений стали 3276 человек.

А вот дикие животные стали кидаться на людей реже – было 172 случая, стало 138.

Чтобы не заразиться бешенством, надо обязательно вакцинировать домашних животных и избегать тесного общения с дикими. Если нужно забивать скот, лучше приглашать специалистов, а не делать это самим. А в случае укуса сразу идите к врачу. Помните, если есть шанс, что вы заразились бешенством, лечиться надо сразу. Иначе смерть неминуема.