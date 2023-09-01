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НовостиОбщество1 сентября 2023 12:37

В Воронежской области в 2023 году животные укусили в очагах бешенства 29 человек

От этой страшной болезни пали 16 братьев наших меньших
Юрий КОЗЛОВ
За семь месяцев 2023 года от бешенства погибли шесть собак.

За семь месяцев 2023 года от бешенства погибли шесть собак.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Санитарные врачи поделились статистикой заболеваний бешенством животных за период с января по июль 2023 года. За семь месяцев от этой болезни умерли 16 животных в восьми районах Воронежской области. От бешенства погибли шесть собак, пять кошек, четыре лисы и одна корова. За тот же период 2022-го было всего восемь смертельных случаев. Произошли они в пяти районах.

В зонах бешенства пострадали от укусов животных 29 человек. Это в 1,5 раза выше, чем за тот же период 2022 года. Тогда братья наши меньшие напали на 19 людей.

Всего за помощью в медучреждения после нападений животных за семь месяцев 2023 года обратились 3900 человек. Это почти на 20 процентов больше, чем за тот же период 2022-го. Тогда жертвами нападений стали 3276 человек.

А вот дикие животные стали кидаться на людей реже – было 172 случая, стало 138.

Чтобы не заразиться бешенством, надо обязательно вакцинировать домашних животных и избегать тесного общения с дикими. Если нужно забивать скот, лучше приглашать специалистов, а не делать это самим. А в случае укуса сразу идите к врачу. Помните, если есть шанс, что вы заразились бешенством, лечиться надо сразу. Иначе смерть неминуема.