В Воронежской области в поезде пьяный воткнул вилку в руку пассажирке

Лискинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о хулиганстве в поезде с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия.

Инцидент произошел в марте 2023 года в поезде «Москва-Новороссийск», проходящем в районе станции Евдаково Каменского района Воронежской области. В вагоне-ресторане 30-летний житель Вологодской области выпил и решил познакомиться с дамой.

- Получив отказ от общения, мужчина стал материться на женщину, препятствовал покинуть вагон, угрожая ей и ребенку. Дама попросила официанта вызвать сотрудников безопасности. А мужчина схватил со стола вилку и зубцами ударил в кисть женщины, причинив ей травмы, - сообщили в Лискинской транспортной прокуратуре.

Уголовное дело направили в Лискинский райсуд.