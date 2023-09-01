В Воронежской области отреставрируют мужскую гимназию

Выдано разрешение на разработку проекта по сохранению объекта культурного наследия под названием «Гимназия мужская». Здание располагается в Боброве по улице 22 января. Об этом рассказали в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области 1 сентября.

Заказчиком работ является департамент строительной политики региона. Контраст достался воронежской компании ООО «Ника Арт», имеющей лицензию Минкульта РФ. Организации необходимо разработать и предоставить проект уже в сентябре 2023 года.

«Гимназия мужская» построена в конце XIX века. Объект был принят на госохрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.1994 № 510. В здании сейчас расположено областное училище культуры имени А. С. Суворина