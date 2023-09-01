Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 11:09

В Воронежской области отреставрируют мужскую гимназию

Проект разработают уже этой осенью
Евгения ФРОЛОВА

Выдано разрешение на разработку проекта по сохранению объекта культурного наследия под названием «Гимназия мужская». Здание располагается в Боброве по улице 22 января. Об этом рассказали в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области 1 сентября.

Заказчиком работ является департамент строительной политики региона. Контраст достался воронежской компании ООО «Ника Арт», имеющей лицензию Минкульта РФ. Организации необходимо разработать и предоставить проект уже в сентябре 2023 года.

«Гимназия мужская» построена в конце XIX века. Объект был принят на госохрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.1994 № 510. В здании сейчас расположено областное училище культуры имени А. С. Суворина