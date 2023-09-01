Осужденные изготовили мебель для школ Воронежа и области к 1 сентября

Фото - УФСИН по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Осужденные исправительных колоний №1 и №8 изготовили к 1 сентября новую мебель для воронежских школ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото - УФСИН по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Там пояснили, что в 2023 году управление заключило с администрацией Воронежа контракты на производство мебели для нужд школ на общую сумму свыше 56 млн рублей. В результате к первому сентября в четыре образовательных учреждения поставили более 5 тысяч изделий. Ассортимент широкий, среди 86 наименований – ученические и учительские столы и стулья, разнообразные системы хранения, офисные диваны, шкафы, тумбы, пуфы, банкетки и даже театральные кресла и сцена.

- Поставленная в школы мебель изготовлена на базе учреждений УИС с первого до последнего этапа производства, отвечает всем современным требованиям и имеет сертификат соответствия на мебель для учебных заведений. Благодаря данному проекту к труду были привлечены более 40 осужденных, которые получают официальную зарплату и могут гасить выплаты по гражданским искам и алиментам, а также делать отчисления в Пенсионный фонд, - рассказал заместитель начальника УФСИН Павел Хатунцев.

Всего в 2023 году УФСИН России по Воронежской области получило со стороны муниципальных образований Воронежа и области заказы на производство продукции на общую сумму 62 млн рублей.